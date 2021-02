Studentin wegen Protest-Tweets in Türkei verhaftet

Kritik am Vorgehen der Polizei

Verteidiger Urfa kritisierte besonders die Art und Weise der Beweisführung: Die Polizei habe versucht, das Passwort des Twitter-Accounts zurückzusetzen. Daraufhin seien die letzten beiden Stellen einer sonst verschlüsselten Telefonnummer angezeigt worden. Weil sich diese Ziffern mit denen in der Nummer der nun Verhafteten deckten, sei sie ins Visier der Ermittler geraten. Dabei gebe es in der Türkei mehr als eine Million Nummern, die mit diesen beiden Zahlen endeten, so Urfa. Die Verhaftete habe früher Zugriff auf den Account gehabt, mit Tweets in Zusammenhang mit den Protesten habe sie aber nichts zu tun.