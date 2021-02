Kontaktlinsen richtig aufbewahren - so geht‘s

Kontaktlinsen sind Segen und Fluch in einem. Während sie uns den Alltag zwar erheblich erleichtern, sind sie auch tückisch in der Handhabung. Gerade die Aufbewahrung und Reinigung bergen einige Fallstricke, in die der Großteil der Träger schon getreten ist. Im Folgenden erfahren Sie wichtige Tipps und Tricks im Umgang mit Kontaktlinsen.