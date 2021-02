Klosterneuburg nahm gegen Wels Revanche

Die Dukes Klosterneuburg haben sich in der Basketball-Superliga am Sonntag zum Abschluss der ersten Platzierungsrunde bei Wels mit 71:68 (35:36) revanchiert! Nach dem 87:69 für die Flyers am Mittwoch in der letzten Runde des Grunddurchgangs waren die Karten vier Tage später neu gemischt.