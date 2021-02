„Wir stehen hier an vorderster Front“

Für ihn war es keine Frage, ob er sich impfen lassen will oder nicht. „Da wir wirklich an vorderster Front stehen, habe ich einfach ein starkes Bedürfnis, mich zu schützen“, sagt er. Groß über Sinn oder Unsinn der Impfung nachdenken musste er auch nicht. „Wir wären gesundheitstechnisch heute nicht da, wo wir jetzt sind, wenn es keine Impfungen gäbe. Deswegen vertraue ich da der Wissenschaft“, sagt er. Hier führt er das Beispiel der Impfung gegen die Pocken-Krankheit an. „Da gab es am Anfang auch viel Skepsis. Und danach konnte die Krankheit so vollständig ausgerottet werden“, sagt Schmerold.