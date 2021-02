Ex-US-Außenminister George Shultz gestorben

Der frühere US-Außenminister George Shultz ist tot. Shultz, der unter dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan Chefdiplomat der Vereinigten Staaten war, starb am Samstag im Alter von 100 Jahren. Das teilte die Hoover Institution - ein Thinktank der renommierten Universität Stanford, dem Shultz angehörte - am Sonntag mit. Shultz spielte eine wesentliche Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges in den 1980er Jahren. Seine Amtszeit endete im Wendejahr 1989.