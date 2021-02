Joe Biden setzt Nigerianerin als WTO-Chefin durch

Schramböck erhofft sich Reformen

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) erwartet sich der neuen WTO-Generaldirektorin rasch einen umfassenden Reformprozess in Zusammenarbeit mit den WTO-Mitgliedern. „Die WTO reagierte in der Vergangenheit eher passiv und mit Vergangenheitsrezepten“, kritisierte Schramböck am Samstag. Eine moderne und schlagkräftige WTO müsse in der Lage sein, Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern rasch und effizient zu schlichten. Eine Kursänderung der WTO will die Ministerin auch in Sachen China: „China wird in der WTO noch immer behandelt, als wäre es ein Entwicklungsland. Dabei ist gerade dabei, zur größten Volkswirtschaft der Welt zu werden. Hier braucht es faire Regeln und natürlich auch Schutz für geistiges Eigentum und für Know-how aus Europa.“