Raser und ein Verkehrsrowdy im Flachgau erwischt

Mehrere Raser und einen Verkehrsrowdy hat die Polizei am Freitag im Flachgau erwischt. Ein Salzburger fuhr mit 182 km/h in einer 80er-Zone auf der Westautobahn ins Radar, ein weiterer kam auf 172 km/h, ein 30-Jähriger bretterte mit 121 km/h durch eine 80er-Zone - ohne Führerschein. Der war ihm vor einigen Wochen entzogen worden. Insgesamt müssen sieben Personen mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen, berichtete die Polizei Salzburg am Samstag.