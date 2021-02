Klient rastet bei AMS aus: Mitarbeiter bedroht

Brenzliger Zwischenfall Freitagvormittag in der AMS-Filiale in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling! Ein Mann forderte die sofortige Auszahlung des Arbeitslosengeldes und bedrohte gleichzeitig die Mitarbeiter mit dem Umbringen. Binnen Minuten rückte ein Polizei-Großaufgebot an und nahm den Täter fest.