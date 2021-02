Deutliche Kritik an Impfplänen „ohne Hausverstand“

Herr Primar, Sie sind ein eiserner Verfechter der Maßnahmen gegen Corona, haben sogar höhere Standards in der Vorsorge als nötig. Aber jetzt sind Sie verärgert - wieso?

Ja, das bin ich. Wir testen hier dreimal die Woche die Mitarbeiter, jeden der reinkommt, jeden, der rausgeht, planen bereits eine fünffache Testung wegen der Mutationen. Wir putzen, desinfizieren, sperren ab, planen. Das ist ein Riesenaufwand, der sich bezahlt macht - aber nicht ewig durchzuhalten ist. Und dennoch sind Rehastationen beim Impfprogramm in die dritte Kategorie eingereiht. Das bedeutet, wenn es so langsam weitergeht mit dem Impfen wie bisher, kann das dauern. Das ist nicht zu akzeptieren.