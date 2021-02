Ein tierischer „Wetter-Prophet“ namens „Ferdinand“

„Tiere zu beobachten und aus ihrem Verhalten zu lernen, ist nichts Neues“, sagt der Professor. „Früher hat man sich beim Hausbau an ihnen und ihren bevorzugten Aufenthaltsplätzen orientiert. Oder: Der erste Seewetterwarndienst in Griechenland basierte auf Schafen! Man hatte herausgefunden, dass sie sich vor Sturm oder Niederschlägen ins Tal begeben, um Schutz zu suchen, und hat mit dieser Information Läufer an die Küste geschickt und gewarnt.“ Selbst in der heutigen, technologisch hochentwickelten Zeit würden etwa in Japan Kühe in die Erdbebenwarnung miteinbezogen. Und auch Grossmanns kleine Herde hatte die Erschütterungen jüngst in Kroatien gefühlt, noch bevor die Auswirkungen auch bei uns zu spüren waren!