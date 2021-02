Wien: So kann man selbst einen PCR-Test machen

Eine kleine Box ist in Wien das nächste „Werkzeug“ im Kampf gegen das Coronavirus. Inhalt ist ein PCR-Gurgeltest, der in Zukunft auch von zu Hause aus einen kostenlosen wie schnellen Nachweis auf den Erreger liefert. Am Freitag lud Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ins Rathaus, um die schon „getestete Teststrategie“ vorzustellen. Laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) schließt die Box die „Lücke“ zu den vorhandenen Strategien und wird im März breit ausgerollt.