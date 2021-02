„Menschen wurden durch die Pandemie aufgeschreckt“

Leidenschaft Musik

Nagl, der im Jahr 2008 in den Vorstand der Oberösterreichischen Versicherung aufstieg, ist als Nachfolger von Josef Stockinger in der neuen Rolle als Generaldirektor gut angekommen. „Inhaltlich hat sich für mich nicht rasend viel geändert“, sagt der 52-Jährige, der aus Puchkirchen am Trattberg kommt, Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuni in Wien studiert hat - und parallel dazu das Konzertfach Klarinette an der Musikhochschule. Der Musik ist der dreifache Familienvater treu geblieben. Klarinette spielt er nach wie vor gerne: „Meist mit Freunden.“