Doppelhaushälfte durch Brand schwer beschädigt

In einer Doppelhaushälfte in Kematen in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) brach am Donnerstag aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Alle drei Personen, die im Haus waren, konnten dieses noch rechtzeitig verlassen, teilte die Polizei mit. Als die Exekutive eintraf, stand das Erdgeschoss bereits in Vollbrand.