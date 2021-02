Geschickt gestickt: Handarbeit liegt voll im Trend

Do it yourself, also Dinge wieder selbst zu machen, liegt voll im Trend. Und es bringt nicht nur die Kinder weg vom Fernseher oder vom Handy, es lässt uns auch unsere kreative Ader - die im stressigen Alltag oft zu kurz kommt - wieder ausleben. Dazu braucht es nicht viel Material, die Anschaffungskosten halten sich im Rahmen. Nadel und Faden reichen fürs Erste völlig aus, eine gute Anleitung (siehe Bilder-Slideshow unten) sorgt dafür, dass der Einstieg leicht fällt (siehe Buchtipps unten).