Pharmakonzerne kassieren in der Corona-Krise ab

Der rettende Impfstoff - endlich ist er da. Doch es wird auch Kritik an der Pharmabranche laut. Ist sie der Gewinner der großen Krise? Knapp 60 Prozent der Menschen in Israel wurden bereits gegen das Coronavirus geimpft. Warum bekamen bei uns bisher nur 2,9 Prozent der Bürger den vielleicht rettenden Piks? Richtig. Es ist eine Frage des Geldes. Und bei den so dringend benötigten Seren schossen die Preise in die Höhe. Natürlich: Die Wirtschaft lebt vom Wettbewerb. Aber es wird auch Kritik laut.