Hebeins Erbe: Simas „unlösbare Baustellen“

Frage 2: Für Radwege stehen jedes Jahr 20 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Wie viele Kilometer Radwege wird es heuer geben, und was sind die größten Projekte? Wie viele Parkplätze fallen dafür weg?

Sima: Ich bin viele Stunden mit der zuständigen Abteilung gesessen. Wir haben jeden einzelnen Radweg durchbesprochen. Auch hier sind für mich die Bezirke die zentralen Verhandlungspartner, denn eines sage ich ganz klar: Gegen den Willen des Bezirks gibt es keine Radwege. Die Liste der Projekte, die heuer auf den Weg gebracht werden, ist lange. Als Beispiel möchte ich die Radverbindung zwischen Ottakring und Hernals nennen, wo wir auf über 1,5 Kilometern eine attraktive Route entlang der Vorortelinie schaffen. Weiteres Projekt ist der Lückenschluss entlang der Route Goldschlagstraße.

Bei der Praterstraße habe ich auf die Stopp-Taste gedrückt, hier muss noch einmal umgeplant werden. Die Wegnahme einer Autospur ist auf dieser so stark genützten Durchzugsstraße nicht machbar, hier müssen andere Lösungen für einen sicheren Radweg her! Das gesamte Radwegeprogramm 2021 werden wir in einigen Wochen detailliert präsentieren.