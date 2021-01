Corona: Jetzt Zeichen auf „vorsichtige Öffnung“

Die Auswirkungen, die die schneller wachsende Variante B.1.1.7. im Zusammenspiel mit großzügigen Öffnungen haben kann, wurden Anfang Jänner in Großbritannien und Irland sichtbar und zeigen auch die Entwicklung in Portugal und Spanien in den vergangenen Wochen. Hier kam es zu einem starken exponentiellen Wachstum der Infektionen in sehr kurzer Zeit, welches die Gesundheitssysteme rasch an ihre Belastungsgrenze bringen kann.