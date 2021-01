Frau versteckt Leiche von Mutter im Gefrierschrank

Die Leiche war demnach am Mittwoch in einer Wohnung in Tokio gefunden worden. Wie japanische Medien unter Berufung auf Polizeikreise berichteten, hatte die Frau zusammen mit ihrer Mutter in der Wohnung gelebt. Als die Mutter vor zehn Jahren starb, habe sie die Leiche versteckt, weil sie „nicht ausziehen wollte“. Laut der Nachrichtenagentur Kyodo News stand der Name der Mutter im Mietvertrag.