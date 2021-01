SPÖ: Lockdown verlängern, aber die Schulen öffnen

Die SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner erklärte am Samstag, dass der Corona-Lockdown erneut verlängert werden müsste. Die Zahlen seien immer noch doppelt so hoch wie sie sein sollten, begründet die SPÖ-Chefin ihren Vorschlag. Lediglich die Schulen sollten ab 8. Februar wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger forderte indessen einen Plan für eine schrittweise Öffnung ab Februar.