Corona-Schlussverkauf | Dritter Impfstoff

Corona-Schlussverkauf: Was für ein Schulschluss! Am letzten Schultag kein Zeugnis, kein letztes Abbusseln und Drücken der Klassenkolleginnen und -kollegen. Und dann auch keine richtigen Ferien, schon gar kein Skiurlaub. Damit auch kein Stau auf der A1 Richtung Westen, wie er sich sonst traditionell an diesem Samstag zu Beginn der Wiener und niederösterreichischen Semesterferien bildet. In einer Woche, wenn dann erstmals alle anderen sieben Bundesländer gleichzeitig mit den Ferien dran sind, wird es kaum anders aussehen. Allerdings besteht wenigstens immer noch Hoffnung, dass die Schüler und Lehrer vom Burgenland bis Vorarlberg in ihrer Ferienwoche wenigstens zum Friseur dürfen und sich im Winterschlussverkauf - oder besser gesagt: Corona-Schlussverkauf - mit Winterkleidung und Skiausrüstung eindecken können. Aber nur dann, wenn am Montag beschlossen wird, dass Handel und Dienstleister tatsächlich ab dem 8. Februar aufsperren dürfen. Das ist noch längst nicht ausgemachte Sache - auch wenn die Forderungen nach diesen Öffnungsschritten immer lauter werden - heute etwa in einem Doppelinterview mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter in der „Krone“ nachzulesen. Gleichzeitig hoffen auch die meisten Schüler, Eltern und Lehrer, dass nach den Ferien wenigstens ein Schul-Teilbetrieb startet. Schon kurios, dass man sich mittlerweile weniger auf die Ferien, als auf die Schule freut!