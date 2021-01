Liste Fritz: „Kontrolle an Hotspots versagt“

Polizeidirektor kontert

Dass zu wenig kontrolliert werde, dagegen wehrt sich Tirols Landespolizeidirektor Edelbert Kohler. Man kontrolliere bereits seit Wochen in einer sehr hohen Frequenz. Kohler ortete eine Zunahme von privaten Partys abseits der Fälle in St. Anton. Darauf entfiel ein Drittel von rund 330 Anzeigen in der vergangenen Woche.