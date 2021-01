Mehrere Minderjährige missbraucht: Zehn Jahre Haft

Über Messenger-Dienste suchte der Hauptangeklagte gezielt nach jungen Burschen. Er bot ihnen Geld für Videoaufnahmen an. Bei persönlichen Treffen ging es dann recht eindeutig zur Sache – in seiner Wohnung, im Auto, aber auch in abgelegenen Waldstücken. Ermittelt wurde ursprünglich wegen 52 Opfern, im Prozess gab es dann 25 beweiskräftige Vorfälle.