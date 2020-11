52 Minderjährige sexuell missbraucht - Festnahme

Polizei-Appell: Mit Kindern „rechtzeitig sprechen“

Für den 22-jährigen Türken klickten am 18. September die Handschellen. Er war teilweise geständig und sitzt wie sein Komplize in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft. Seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde am Montag ein genereller Rat an Angehörige ausgesprochen, „mit ihren Kindern rechtzeitig zu sprechen“. Die sozialen Netzwerke und Messengerdienste seien an sich ein tolles Mittel zur Kommunikation, „aber leider gilt wie überall, wo Licht ist, ist auch Schatten“.