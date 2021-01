Lermooser Tunnel wegen starkem Rauch gesperrt

Wegen starker Rauchentwicklung an einem Tieflader musste am Mittwoch der Lermooser Tunnel gesperrt werden. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren von Lermoos, Biberwier und Ehrwald wurde ein Reifenbrand festgestellt, der vom Lkw-Fahrer selbst bereits in ersten Löschversuchen bekämpft wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand.