NÖ: Briten-Mutation in 74% der Abwasserproben

In Absprache mit den Bürgermeistern der Gemeinden des Abwasserverbandes Bad Vöslau (Berndorf, Hirtenberg, Enzesfeld-Lindabrunn, Furth an der Triesting, Pottenstein, Hernstein, Kottingbrunn, Schönau an der Triesting, Weißenbach und Leobersdorf) wurden nun eigene Schwerpunkttestungen vereinbart. Am kommenden Samstag, dem 30. Jänner, von 8 bis 18 Uhr wird je eine Teststraße pro Gemeinde zur Verfügung stehen.