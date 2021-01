Gurkerl für Ronaldo? „Hauptsache ich bekam keines“

Mit seinem Debüt für Real Madrid vor fünf Jahren sicherte sich Philipp Lienhart einen Eintrag in die rot-weiß-roten Geschichtsbücher. An ein Gurkerl für Cristiano Ronaldo in der „Hösche“ kann er sich nicht erinnern: „Ich hab eher versucht, dass ich keines bekomme!“ Mittlerweile trägt der 24-Jährige das Trikot des SC Freiburg und heimst in seiner dritten Saison in der deutschen Bundesliga ob seines guten Positionsspiels, seiner kompromisslosen Zweikämpfe und seiner Kreativität im Aufbauspiel sehr viel Lob ein. Wie er seine Zeit in Spanien beurteilt, wie seine Ziele aussehen und ob er sich eine Rückkehr zu Rapid vorstellen kann, über all das plauderte der Innenverteidiger im Gespräch mit sportkrone.at.