Bankräuber nach mehr als vier Jahren gefasst

Der bewaffnete Überfall war am Nachmittag des 18. August 2016 verübt worden. Der Haupttäter hatte maskiert die Filiale der Raiffeisenbank betreten. Mit einer schwarzen Gaspistole forderte er die vier anwesenden Angestellten auf, ihm Geld zu übergeben. Eine Mitarbeiterin öffnete in der Folge zwei Kassenladen und stopfte einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag in einen vom Räuber mitgebrachten Jutesack.