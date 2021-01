Saustall Geheimdienst | Skilift-Schließung?

Das Universalgenie. Er war Maler, Sänger, Tänzer, Autor, Songwriter, Architekt und Bühnenbildner. Vor allem aber war er: Arik Brauer! „Abschied vom Universalgenie“ betitelt Karlheinz Roschitz in der heutigen „Krone“-Ausgabe seinen Nachruf auf diesen vielfältigen Künstler, der am Sonntag 92-jährig in Wien verstorben ist. Franziska Trost erinnert in ihrer Kolumne an ein von Brauer, dessen Vater im KZ ermordet worden war und der selbst den Holocaust in einem Versteck überlebte, gerne verwendetes jüdisches Sprichtwort: „Man soll niemanden verurteilen, bevor man nicht einen Kilometer in seinen Schuhen gegangen ist.“ Es spiegelt seine Grundhaltung - so hat er auch manches zur Entspannung des jüdisch-österreichischen Verhältnisses beigetragen.