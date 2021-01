FFP2-Masken in Supermärkten: Weiter hohe Nachfrage

Die heimischen Lebensmittelhändler haben auch am Montag eine hohe Nachfrage nach FFP2-Masken festgestellt. In einzelnen Filialen gab es dabei kurzfristig auch Engpässe. Seit heute gilt im Handel und in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht, statt eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes eine besser filternde FFP2-Maske zu tragen. Die großen Supermarktketten geben die Masken diese Woche gratis an ihre Kunden ab.