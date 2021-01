FFP2-Masken um 59 Cent teilweise schon ausverkauft

Auch die Online-Apotheke medistore verkauft FFP2-Masken an Privatpersonen und Unternehmen um 59 Cent - und dies ohne Mengenbeschränkung, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekannt gab. Ab einem Einkaufswert von 45 Euro sei die Zustellung in ganz Österreich versandkostenfrei.