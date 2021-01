Depression kein Grund für frühere Impfung

Auf Dauer wird sich dieser Umstand aber nicht halten, und so fragte die Frau um eine raschere Impfung bei den Behörden an: „Ich habe große Angst vor der Corona-Ansteckung und will meine Arbeit nicht verlieren. Eine frühere Impfung wäre daher wichtig“, beteuert sie. Für die heimischen Behörden ist das aber kein Grund für eine Dosis: „Depressionen kann ja jeder haben“, heißt es aus dem Büro des Impfkoordinators.