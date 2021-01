Ideen „Made in Vorarlberg“

Als Simone Loser und Kevin Plangger vor sieben Jahren zum Studieren nach Frankfurt zogen, durchlebten sie schlaflose Nächte. „Der ständige Lärmpegel hat uns von Anfang an den Schlaf geraubt. Während eines Heimaturlaubs haben wir dann gemerkt, dass wir eigentlich nicht die Stille vermissten, sondern die Geräusche der Natur“, erzählt Loser. Es musste also eine Lösung her, schließlich wollten sie drei Jahre in der Main-Metropole bleiben. Diese war rasch gefunden: Sie nahmen kurzerhand Waldgeräusche, Vogelgezwitscher, Bachplätschern und Regenprasseln auf - und tatsächlich wiegte sie diese Geräuschkulisse auch in Frankfurt in den Schlaf. Dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind, war klar. Und so entstand die Idee für die „Fall Asleep App“. Während Plangger in seinem Tonstudio „Xi Mountain Studios“ für die Geräusche verantwortlich zeichnet, kümmert sich Loser seit Oktober 2020 in der Postgarage in Dornbirn um App-Entwicklung, Business und Networking: „Der Austausch mit anderen Startups ist in der Anfangsphase entscheidend“, konstatiert Loser. Mit ihrer App zählen die beiden Lustenauer zu den, wenn man so möchte, klassischen Startups: digital, innovativ sowie auf Wachstum und Skalierbarkeit ausgelegt.