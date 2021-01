Wirbel um mögliche zweite Corona-Ansteckung

1202 Neuinfektionen

„Nur“ 1202 Corona-Neuinfektionen meldete der Krisenstab am Sonntag (Stand: 9.30 Uhr) im 24-Stunden-Vergleich. Ein niedrigerer Wert wurde zuletzt am 18. Jänner (1161) und davor zuletzt am 19. Oktober 2019 (1121) verzeichnet! Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle fiel vergleichsweise niedrig aus: „Nur“ 29 Menschen starben seit Samstag an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.