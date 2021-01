Lockdown-Ende wackelt | Impf-Verzögerung

Lockdown-Ende wackelt: Es war zu befürchten. Bereits mehr als zwei Wochen vor dem aktuell verkündeten Ende des verlängerten harten Lockdowns beginnt der Termin bedenklich zu wackeln. Denn die Infektionszahlen entwickeln sich bisher gar nicht so wie erhofft. Am Freitag wurden (um Nachmeldungen bereinigt) etwa ähnlich viele Neuinfektionen gezählt wie eine Woche zuvor. Die 7-Tage-Inzidienz lag gestern bei 125. Angepeilt für die erste Februarwoche wäre maximal 50. Das scheint aus heutiger Sicht kaum zu schaffen. Auch der Blick in die Nachbarländer macht wenig Hoffnung: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach schon von einer möglichen Verlängerung des bis 14. Februar angesetzten deutschen Lockdowns in den März hinein. Noch weit düsterer, was der Berliner „Ober-Virologe“ Christian Drosten jetzt von sich gab: Er habe „schlimme Befürchtungen“ für Frühjahr und Sommer. Es ist zu befürchten, dass er einmal mehr mit seinen Prognosen recht hat.