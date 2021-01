Kickl will wissen, welche Politiker geimpft sind

Schönborn: „Silberstreif am Horizont“

Der 76-jährige Schönborn hat dem Vorwurf der Vorreihung in einem „Standard“-Kommentar vergangene Woche widersprochen. Eine Geriatrieeinrichtung in kirchlicher Trägerschaft habe zu den Ersten gehört, die den Impfstoff am Ende des Vorjahres bekommen hätten. Das Ziel sei es gewesen, vulnerable Gruppen zu schützen und er glaube auch nicht, dass seine Impfung jemanden benachteiligt hätte. In einer Silvesteransprache hatte er die Impfung als „Silberstreif am Horizont“ bezeichnet.