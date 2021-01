Impfung für Politiker: Neue Vorwürfe mit Brisanz

Quer durch Österreich gehen die Wogen hoch, nachdem bekannt wurde, dass mehrere Gemeindechefs übrig gebliebene Impfdosen aus Altenheimen verabreicht bekamen. In Tirol wurden zuerst in Kirchbichl Fälle bekannt, wo Gemeindemitarbeiter frühzeitig zum Zug kamen. Nun tauchen immer mehr Vorwürfe auf, denen zufolge auch in anderen Gemeinden Politiker frühzeitig eine Impfung erhalten hätten.