Feuerwehren im Hilfseinsatz

Für die Erdbebenopfer in Kroatien sind schon die nächsten Hilfslieferungen aus dem Burgenland im Anrollen. In Nebersdorf und Unterpullendorf läuft die von den Feuerwehren organisierte Sammlung dringend notwendiger Güter auf Hochtouren. Morgen zeitig in der Früh startet der „Transport der Menschlichkeit“.