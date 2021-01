Infektiologe: Auch vierte und fünfte Welle möglich

Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner hält in der Corona-Pandemie auch eine vierte und fünfte Welle für möglich. Womöglich würden diese aber flacher als die erste und zweite Welle verlaufen - man habe mit dem frühen Lockdown entgegengewirkt. Nun sei es wichtig, „im Akkord“ zu impfen und die „Einschränkungen zu akzeptieren“, sagt der Chefarzt der Klinik für Infektiologie an der München Klinik in Schwabing.