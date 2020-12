Anschober: Impfung ist bisher sehr gut verträglich

Wenisch: „Das Ding ist gut verträglich“

Der Leiter der Infektionsabteilung an der Klinik Favoriten, hat nach seiner Impfung am Sonntag ein Impftagebuch gestartet, das er nun am Twitter-Account des Wiener Gesundheitsverbundes führt. Es gehe ihm gut, meinte der Mediziner. „Beschwerden null.“ In seinem aktuellen Beitrag erklärt er, dass es fast schon „fad“ sei, täglich zu erklären, dass es ihm gut gehe.