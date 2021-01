Zweiter Hochofen in Donawitz wieder in Betrieb

Seit dem Sommer war im Voestalpine-Stahlwerk in Leoben-Donawitz nur ein Hochofen in Betrieb, nun wurde auch der zweite wieder hochgefahren. Grund: In einigen Unternehmensbereichen hat sich die Nachfrage wieder gebessert. Die Krise ist aber noch nicht vorbei, die Unsicherheit weiter hoch, betont der Konzern. Immerhin: Derzeit ist kein weiterer Personalabbau in der Steiermark geplant.