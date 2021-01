Erste Risse zwischen alter und neuer Volkspartei

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) gerät in eine immer unangenehmere Lage. Die indirekt überraschend deutlich geäußerte Kritik von Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) an der Pandemie-Politik der ÖVP-geführten Bundesregierung wird am Ballhausplatz in Wien mit zunehmendem Ärger registriert.