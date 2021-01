Meghans Vater: Brief war „Ende unserer Beziehung“

In einem schriftlichen Statement hat der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, den Brief, aus dem die „Mail on Sunday“ in mehreren Artikeln zitierte, als Angriff verurteilt. „Der Brief war kein Versuch der Versöhnung, er war Kritik an mir“, schrieb Markle in einem zur virtuellen Anhörung des Londoner High Courts am Dienstag veröffentlichten Statement. Meghan habe weder echtes Mitgefühl noch Interesse gezeigt: Der Brief habe „das Ende unserer Beziehung erkennen lassen“.