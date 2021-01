Rechtsextreme tummeln sich in sozialen Medien

„Keine Bühne für Coronaleugner“

„Oberösterreich ist ein sicheres Land und ein Land des Miteinanders. Politische und religiöse Extremismen haben in unserer Heimat keinen Platz. Die Sicherheitsbehörden sorgen mit ihrer Leistung und ihrem Einsatz tagtäglich dafür, dass Oberösterreich sicher und lebenswert bleibt“, bewertet Sicherheits-Landesrat Wolfgang Klinger (FPÖ) die Lage. „Nicht nur die rechtsextremistischen Tendenzen aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht machen mir Sorgen. Vielmehr sehen wir in der aktuellen Situation, wie Rechtsextreme die Unsicherheit in der Bevölkerung rund um das Coronavirus schamlos ausnutzen. Es ist brandgefährlich, wenn Falschmeldungen auf sozialen Medien lanciert und weitergeteilt werden oder wenn CoronaleugnerInnen eine Bühne in rechten Medien bekommen. Damit werden nicht nur rechtsextreme Tendenzen weiter befeuert, es wird auch der Tod von vielen Menschen in Kauf genommen. Dieser Situation müssen wir uns in einem gemeinsamen Schulterschluss über alle Parteien hinweg stellen und die Gräben, die durch diese Pandemie entstanden sind, wieder zuschütten“, erläutert Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).