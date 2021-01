Einbrecher-Alarm bei Halle von Weingut

„Das Tor ist mit zwei Schlössern doppelt gesichert“, so Siess. Als ein Mann die Verdächtigen bemerkte und fragte, was sie da machen, sprangen diese sofort in das Auto mit ungarischen Kennzeichen und suchten das Weite. Siess vermutet, dass die Unbekannten geplant hatten, in die Halle einzubrechen und die Geräte darin zu stehlen. Was ihn besonders schockiert: Der Vorfall ereignete sich zu Mittag. „Es war am helllichten Tag“, sagt der Weinbau-Chef.