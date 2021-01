Biden widerspricht Trump: Einreisestopps bleiben

Nur zwei Tage vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus hat der scheidende US-Präsident Donald Trump ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet: In einer am Montagabend verbreiteten Verfügung Trumps hieß es, die Beschränkungen für Reisende aus dem Schengen-Raum, aus Großbritannien und aus Irland sowie aus Brasilien würden zum 26. Jänner aufgehoben. Die künftige Regierung seines Nachfolgers Joe Biden will die Verordnung aber nicht umsetzen.