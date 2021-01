Ein Tag ohne Hockey vorm größten Prüfstein

Die Eisbullen traten sich am Overtime-Sonntag – alle vier Eishockeyliga-Spiele fanden erst in der Verlängerung ihren Sieger – mit dem Heim-2:3 gegen Villach den nächsten Unruhe-Stachel ein. Nicht nur, weil es nach einem Punktelauf (19:2) die dritte Niederlage in Folge war. Viel schlimmer wog das Wie. Nach einem guten Startdrittel waren die Bulls komplett von der Rolle, standen im Schatten der dezimierten Villacher. Und Salzburg konnte den Schalter auch nicht wieder umlegen.