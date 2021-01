Marco Schwarz: Podest-Maschine jetzt wieder in Rot

mehr als sonst. Und auch mit Atomic-Servicemann Kim Erlandsson wurde ganz besonders hartnäckig an den Abstimmungen für die verschiedensten Schnee- und Pistenarten getüftelt. Das alles macht sich jetzt für Marco Schwarz bezahlt! Denn „Blacky“ ist derzeit einfach der konstanteste, der beste Slalom-Läufer der Welt. „Ich hab mir diese Konstanz, diese Leichtigkeit sehr, sehr hart erarbeitet“, weiß Schwarz. Der in Adelboden gewann, dazu einmal Zweiter und dreimal Dritter war - und damit der logische Leader im Weltcup ist. „Das rote Trikot bleibt ja in der Familie, das macht’s halb so schlimm“, nahm es Manuel Feller mit Humor. Der Märchenprinz blitzte nach seinem Samstag-Sieg diesmal auf der Flachauer „Märchenwiese“ ab - wieder schnell, aber diesmal ein Außenski-Fehler zu viel.