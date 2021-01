Flächentests mit eher durchwachsener Bilanz

Ein auffälliger Ausreißer war am Samstag Amstetten. Dort gab es alleine 63 positive Testungen. Grund dafür war aber kein entsprechender Corona-Cluster, sondern eine Charge an fehlerhaften Tests. „Die Fälle wurden rasch analysiert und mittels PCR-Test konnte Klarheit geschaffen werden. Die Mehrzahl der Ergebnisse wurde somit negativ korrigiert“, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Fakt ist jedoch, dass bei den Testungen zahlreiche asymptomatische Fälle, also Infizierte ohne auffällige Krankheitsanzeichen, registriert wurden. Die Tests waren in diesen Fällen also noch wichtiger.