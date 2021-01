Spiel und Salcher: Schüler müssen zurück in Schule

Warum ist ein baldiger Präsenzunterricht aus Ihrer Sicht für Schüler so wichtig?

Präsenzunterricht strukturiert das Lernen von Schülern in anderer Weise, als wenn diese ständig von zu Hause aus lernen. Es ermöglicht das Treffen, den Austausch mit Freunden und das gemeinsame Lernen. Das ist für die älteren Schüler besonders wichtig. Jüngere Kinder sind noch mehr in der Familie aufgehoben und an den Eltern orientiert als Jugendliche. Außerdem ist es viel leichter für Lehrpersonen, im Präsenzunterricht die Leistungen und das Lernverhalten der einzelnen Schüler zu beobachten und direkt Feedback zu geben, als wenn der Unterricht über eine Videokonferenz läuft, was auch viel anstrengender ist, sowohl für Schüler als auch für Lehrpersonen. Gerade für Risikoschüler, die zu Hause keine Unterstützung bekommen können, ist der Präsenzunterricht wichtig. In unserer Studie ist diese Gruppe sicherlich unterschätzt, da alle diejenigen, die keinen Internetzugang und kein Endgerät haben, nicht teilnehmen konnten. Vermutlich haben auch diejenigen nicht teilgenommen, denen es besonders schlecht gegangen ist. Aber auch in unserer Studie haben 26% angegeben, dass sie zu Hause keine Unterstützung beim Lernen bekommen, wenn sie diese brauchen.