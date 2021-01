Urteil für Hinterbliebene nur schwer zu begreifen

Eine wesentliche Rolle im Beweisverfahren spielten beim Prozess am Freitag in Linz die Videoaufnahmen aus zwei Überwachungskameras in der kurz davor eingefahrenen Straßenbahn. Bei der mehrmaligen Durchsicht der Sequenzen, die auch einen verschwommenen Blick auf das Tatgeschehen zeigten, im Gerichtssaal ergaben sich Differenzen zu den Wahrnehmungen der befragten Augenzeugen. Diese, vorwiegend Freunde des Angeklagten, hatten die Notwehrsituation des Schülers gestützt und ihn als besonnen beschrieben.